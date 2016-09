Franse premier: terreurdreiging maximaal

ANP Franse premier: terreurdreiging maximaal

PARIJS - De Franse premier Manuel Valls heeft zondag gewaarschuwd dat de terreurdreiging momenteel ,,maximaal'' is en dat er dagelijks aanslagen worden verijdeld. ,,In de afgelopen week zijn er zeker twee aanslagen verhinderd en zelfs in de uren dat we hier spreken worden aanslagen voorkomen'', zei de premier zondag tegen Franse media.

11-9-2016

Valls beklemtoonde dat de inlichtingendiensten en politie handen vol hebben aan de bestrijding van dit gewelddadige extremisme. Hij zei dat de diensten circa 15.000 mensen in het vizier hebben die bezig zouden zijn te radicaliseren. In Frankrijk zijn 293 mensen gearresteerd wegens banden met terroristische netwerken. Zij vormen een deel van de 1350 mensen tegen wie hierover een onderzoek loopt.

De drijvende kracht achter het huidige terrorisme wordt gevormd door de soennitische extremisten in het Midden-Oosten, vooral Islamitische Staat dat grote delen van Syrië en Irak beheerst. Daar zijn bijna tweehonderd Franse jihadisten gedood en zijn er naar schatting zevenhonderd actief, onder wie 275 vrouwen.

Zaterdag is een eerste verdachte uit een groepje vrouwen die een aanslag in Parijs zou hebben willen plegen, aangeklaagd wegens wat justitie betitelt als: betrokkenheid bij een crimineel terroristisch project en een poging tot moord gepleegd in een misdadigersbende. Het gaat om de 29-jarige Ornella G. die afgelopen dinsdag in het zuiden van het land werd aangehouden.