Man die Reagan neerschoot weer vrij

ANP

WASHINGTON - John Hinckley, de man die 35 jaar geleden de Amerikaanse president Ronald Reagan neerschoot, is zaterdag op vrije voeten gekomen. Dat meldt The Washington Post. Een federale rechter besliste in juli dat hij lang genoeg in een psychiatrisch ziekenhuis was behandeld en geen gevaar meer vormt voor anderen.

Door ANP - 10-9-2016, 22:13 (Update 10-9-2016, 22:13)

De nu 61-jarige Hinckley trekt na zijn vrijlating in bij zijn negentigjarige moeder, die in een besloten gemeenschap woont in Williamsburg in Virginia. De afgelopen tien jaar was Hinckley daar al geregeld op proefverlof, steeds voor langere periodes.

Hinckley was 25 toen hij geobsedeerd raakte door de actrice Jodie Foster en de film Taxi Driver, waarin het personage dat wordt gespeeld door Robert de Niro een presidentskandidaat wil vermoorden. Hinckley begon Reagan te stalken en schoot de president, diens woordvoerder James Brady, een lijfwacht en een politieman op 30 maart 1981 neer voor een hotel in Washington. Perschef Brady liep hersenletsel op en overleed in 2014.

De verdediging van Hinckley voerde met succes aan dat hij ontoerekeningsvatbaar was.

De rechter heeft aan de vrijlating van Hinckley tientallen voorwaarden verbonden. Zo moet hij binnen een straal van 75 kilometer van Williamsburg blijven, moet hij zich daar melden bij een psychiater en onder behandeling blijven. Ook moet hij een telefoon met gps bij zich hebben, uit de buurt van overheidscentra blijven en mag hij niet praten met journalisten. Als hij terugvalt of de voorwaarden overtreedt, moet hij weer worden opgenomen.