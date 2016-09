Lavrov suggereert blokkade VS over Syrië

GENÈVE - De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft gesuggereerd dat de VS een overeenkomst over Syrië tegenhouden. Hij zei dat vrijdag in de wandelgangen rond de onderhandelingen met zijn Amerikaanse ambtsgenoot John Kerry.

ANP - 9-9-2016

Op de vraag of Rusland een goedgekeurde tekst voor een overeenkomst had, antwoordde hij: ,,Wij zijn er, ik weet niet waar onze vrienden zijn maar ik denk dat het voor hun belangrijk is om contact op te nemen met Washington.'' Een Amerikaanse regeringsfunctionaris zei in een reactie dat Kerry doorlopend met collega's in Washington contact heeft.