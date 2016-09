Hulp EU-landen gevraagd bij Bulgaarse grens

TALINN - Europese landen moeten hulp sturen om Bulgarije te ondersteunen bij het beschermen van de grens met Turkije. EU-president Donald Tusk gaat de EU-regeringsleiders over een week in Bratislava oproepen grenswachten en materieel te sturen.

Door ANP - 9-9-2016, 15:52 (Update 9-9-2016, 15:52)

Tusk kondigde dat vrijdag aan in Estland, waar hij was ter voorbereiding van de top in de Slowaakse hoofdstad. De toekomst van de EU zonder de Britten is volgende week het belangrijkste gespreksonderwerp.

Tusk ziet de bescherming van de Europese buitengrenzen als een van de belangrijkste punten. ,,We moeten laten zien dat we in staat zijn om de grootste zorgen vastbesloten aan te pakken’’, motiveerde hij zijn oproep.

Bulgarije en Turkije delen een grens van ongeveer 250 kilometer, die wordt beveiligd door politie, militairen en burgerpatrouilles. Bulgarije kondigde vorig jaar aan langs een groot deel een hek met prikkeldraad te plaatsen. Griekenland en Bulgarije besloten onlangs al samen te werken bij de beveiliging van de landgrens met Turkije.