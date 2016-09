Spoedoverleg Veiligheidsraad over Noord-Korea

ANP Spoedoverleg Veiligheidsraad over Noord-Korea

NEW YORK - De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties beraadt zich vrijdagmiddag achter gesloten deuren op de kernproef die Noord-Korea eerder op de dag heeft uitgevoerd. De Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea hadden om het spoedoverleg gevraagd.

Door ANP - 9-9-2016, 15:10 (Update 9-9-2016, 15:10)

De kernproef van vrijdag was de zwaarste die Noord-Korea ooit hield. Het stalinistische regime in Pyongyang beweert dat het nu in staat is om een raket uit te rusten met een kernkop. Pyongyang slaat daarmee tal van waarschuwingen van de internationale gemeenschap in de wind.

Ook China, de belangrijkste beschermheer van Noord-Korea, zegt zijn ongenoegen over de atoomtest te zullen overbrengen aan de Noord-Koreaanse ambassadeur. De andere leden van de Veiligheidsraad met vetorecht spraken zich minstens even resoluut tegen de nieuwe ,,provocatie'' uit. De raad lijkt dus eensgezind, maar ontbeert volgens deskundigen de middelen om Pyongyang te straffen.