Kerry weer in gesprek met Lavrov over Syrië

ANP Kerry weer in gesprek met Lavrov over Syrië

WASHINGTON - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry zal vrijdag in Genève wederom gesprekken voeren met zijn Russische tegenhanger Sergei Lavrov. Rusland en de Verenigde Staten proberen tot een overeenkomst te komen die moet leiden tot een wapenstilstand in Syrië. Het Amerikaanse ministerie meldden donderdag dat Kerry vertrokken is naar Zwitserland.

Door ANP - 9-9-2016, 1:21 (Update 9-9-2016, 1:21)

Zondag spraken Kerry en Lavrov in de Chinese stad Hangzhou nog over de situatie in Syrië. Dat leverde niets op. ,,De focus van de discussie ligt vrijdag op het terugdringen van geweld in Syrië en het verlenen van humanitaire hulp aan de Syrische burgers. Het beoogde doel is een politieke oplossing om de burgeroorlog te beëindigen", meldde het ministerie.