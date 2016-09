'Deal EU-Canada over passagiersdata kan niet'

LUXEMBURG - Het akkoord tussen de Europese Unie en Canada over de uitwisseling van passagiersgegevens kan juridisch niet door de beugel. Dat stelt de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie donderdag in een advies.

Diverse bepalingen van de overeenkomst zijn in strijd met de Europese grondrechten, aldus advocaat-generaal Paolo Mengozzi, die oordeelt dat het zogenoemde PNR-akkoord in zijn huidige vorm niet kan worden gesloten. Het advies is niet bindend, maar wordt in veel gevallen wel gevolgd door de rechters in Luxemburg.

Mengozzi stelt dat de deal in strijd is met eerdere uitspraken van het hof over privacy. Het gebruik van de gegevens is niet goed afgebakend, en ook is onvoldoende onderbouwd waarom Canada de informatie tot vijf jaar mag opslaan. Hij reikt in het advies een reeks voorwaarden aan waardoor de deal wel aan Handvest van de grondrechten van de EU zou voldoen. Die zouden de omvang van data-uitwisseling flink beperken.

Terrorisme

Het in 2014 ondertekende akkoord moet het mogelijk maken persoonsgegevens van vliegtuigpassagiers aan de Canadese autoriteiten door te geven om terrorisme en andere grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden. Het Europees Parlement had het op initiatief van D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld aan het hof in Luxemburg voorgelegd, uit protest tegen het onbeperkt 'binnenharken' van gegevens zonder dat daar een echte aanleiding voor is.

In 't Veld vindt het advies ,,glashelder'', laat ze in een reactie weten. ,,Dit is het zoveelste debacle met antiterreurwetten die onder druk werden aangenomen.'' Zij hoopt dat het hof snel met een oordeel komt.