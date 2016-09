Kerncentrale Tihange weer stilgelegd

TIHANGE - Een reactor van de Belgische kerncentrale Tihange, niet zo ver over de grens bij Maastricht, is opnieuw stilgelegd. Bij onderhoudswerkzaamheden is een gebouw van de centrale beschadigd, heeft de exploitant van de centrale bekendgemaakt.

Door ANP - 7-9-2016, 20:25 (Update 7-9-2016, 20:25)

De reactor, Tihange 1, vertoont geregeld mankementen en was nog geen maand weer in bedrijf. Sinds april had de reactor maanden stilgelegen voor groot onderhoud. Buurlanden Nederland en Duitsland kijken met argusogen naar de volgens hen onveilige centrale vlak bij hun grenzen.

De centrale in Tihange is verouderd, maar moet nog even mee. België heeft besloten zijn twee kerncentrales nog zeker tot 2025 te blijven gebruiken.