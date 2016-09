Clinton eist respect van president Duterte

WASHINGTON - De Amerikaanse democratische presidentskandidaat Hilary Clinton heeft dinsdag gezegd dat er wel moet worden samengewerkt met de Filipijnen, maar op basis van wederzijds respect. Ze refereert daarmee aan de uitspraak van de Filipijnse president Rodrigo Duterte, die president Barack Obama een ,,hoerenzoon" noemde.

Clinton zei ook dat Obama volkomen gelijk had dat hij de afspraak met Duterte had afgezegd.

Ondanks dat de Amerikaanse overheid ontsteld was over de uitspraken van de Filipijnse president, zou dit geen grote schade hebben aangebracht aan de onderlinge relatie. Vanwege de spanningen in Azië, veroorzaakt door de uitgebreide territoriale claims van China in Azië, zijn de twee landen ook wel gedwongen om samen te werken.

,,Wat gezegd is, is gezegd, maar we willen een hartelijke sfeer en een open, sterke samenwerking met de Filipijnen", zei de Amerikaanse woordvoerder Mark Toner.