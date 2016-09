Verongelukte straaljagerpiloot vloog te laag

ZÜRICH - Een luchtverkeersleider heeft de Zwitserse straaljagerpiloot die begin vorige week verongelukte een te lage koers gegeven. Dat heeft het ministerie van defensie dinsdag bekendgemaakt. Uit een eerste onderzoek is gebleken dat de 27-jarige gevechtsvlieger voordat hij in zijn F-18 van de radar verdween een hoogte van 10.000 voet (3050 meter) had doorgekregen van de toren. In de betreffende sector geldt minimaal 14.300 voet als veilig.

Door ANP - 6-9-2016, 17:28 (Update 6-9-2016, 17:28)

Het toestel vloog op ongeveer 3300 meter hoogte bij slecht zicht tegen een in wolken gehulde berg. Waarom de luchtverkeersleider de verkeerde informatie gaf en wat de precieze invloed daarvan was op het verloop van de vlucht is nog onduidelijk.

Het was het derde ongeluk met een F-18 van de Zwitserse luchtmacht in drie jaar. In Friesland stortte in juni een Zwitserse F-5, lid van een stuntteam dat zich voorbereidde op een luchtshow, neer na een botsing met een ander toestel. De piloot redde zich met zijn schietstoel.