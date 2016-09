Brandweer redt man na negen uur uit schacht

BRAUNSCHWEIG - De brandweer in de Duitse stad Braunschweig heeft een 30-jarige man gered die negen uur heeft vastgezeten in een vijf meter diepe schacht. De man had zich vastgehouden aan een metalen brug in de voor de helft met water gevulde put. De brandweer kon hem via een ernaast gelegen afwateringsschacht redden. Op het eerste oog had de man geen verwondingen. Hij is voor nader onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis.

Door ANP - 3-9-2016, 19:38 (Update 3-9-2016, 19:38)

Passanten hoorden op zaterdagmiddag hulpgeroep op het nabijgelegen spoorterrein en alarmeerden de politie. Die trof de man aan in een met houten planken afgedekte schacht. De man had naar eigen zeggen in aangeschoten toestand de weg naar het station willen afsnijden door over het spoorterrein te lopen. In het donker liep hij over de houten afdekking en was in het water gestort.