ANP Enkele duizenden bij anti-brexit protest

LONDEN - Enkele duizenden pro-Europa demonstranten zijn zaterdag in Londen de straat opgegaan om hun stem te laten horen tegen de voorgenomen brexit-plannen. De zogenoemde mars voor Europa was georganiseerd om druk uit te oefenen op de Britse regering om het proces om de EU te verlaten voorlopig uit te stellen, zo melden Britse media.

Door ANP - 3-9-2016, 16:30 (Update 3-9-2016, 16:30)

Vergelijkbare demonstraties, waarin wordt opgeroepen de banden met Europa juist aan te halen, vonden zaterdag plaats in Edinburgh, Birmingham, Oxford en Cambridge.

De demonstranten in Londen hielden een protestmars van Hyde Park naar Westminster Hall. Daar vindt maandag een debat plaats in het Lagerhuis over de brexit en de door premier May voorgestelde artikel 50-procedure die de uittreding uit de EU moet gaan regelen. May liet al weten dat de de uitslag van het referendum zal worden gerespecteerd.