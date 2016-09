Koerden betogen in Keulen

KEULEN/GREVENBROICH - Duizenden Koerden of Duitsers van Koerdische komaf hebben zich zaterdag op de rechteroever van de Rijn in Keulen verzameld voor een grote demonstratie tegen het beleid van de Turkse president Erdogan. De Turkse president zou steeds meer als een dictator te werk gaan, vooral na de mislukte couppoging in juli. De betogers eisen ook het stopzetten van Turkse aanvallen op milities van Koerdische Syriërs in het noorden van Syrië.

De Keulse politie is met naar schatting duizend man op de been om te voorkomen dat de Koerdische demonstratie tot gewelddaden leidt, bijvoorbeeld tot botsingen tussen Koerden en Turkse nationalisten.

Vrijdag braken er in Grevenbroich, ten noordwesten van Keulen, hevige ongeregeldheden uit tijdens een protestmars van Koerdische studenten. Ze raakten volgens Duitse media slaags met de politie. Drie agenten en drie betogers raakten gewond. De politie pakte 77 mensen op, vooral wegens mishandeling en verstoring van de openbare orde.