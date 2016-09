Lagerhuisdebat kan brexit niet verhinderen

LONDEN - Een debat in het Britse Lagerhuis maandag over een tweede brexitreferendum zal niet leiden tot een nieuwe stembusgang.

Door ANP - 3-9-2016, 9:14 (Update 3-9-2016, 9:14)

Na het referendum waarbij de Britten in juni met een nipte meerderheid voor het vertrek uit de Europese Unie stemden, ondertekenden 4,1 miljoen mensen een petitie die opriep tot een tweede referendum. Volgens de petitie, die ruim voor het eerste referendum is opgesteld, zou dat nodig zijn als er een meerderheid van minder dan 60 procent zou zijn of een opkomst van minder dan 75 procent. Vóór een brexit stemde 52 procent van de kiezers, terwijl er 72,2 procent opkomst was.

Volgens de Britse regels moet het Lagerhuis een petitie met meer dan 100.000 handtekeningen bespreken, maar het parlement kan niet besluiten tot een tweede referendum. ,,Een debat in Westminster Hall heeft niet de macht om de wet te veranderen en zal niet eindigen met een beslissing van het Lagerhuis om wel of niet een tweede referendum te houden'', verklaarde de parlementaire petitiecommissie eerder.

Het initiatief voor een wet voor een tweede referendum moet worden genomen door het kabinet, maar premier Theresa May heeft nadrukkelijk aangegeven dat de beslissing om uit de EU te stappen al is genomen en dat de uitslag van het referendum moet worden gerespecteerd.

Toch zullen parlementariërs maandag waarschijnlijk wel de kans grijpen om hun mening te geven. Een overgrote meerderheid van hen wilde de brexit helemaal niet. Bovendien is het veel politici in het verkeerde keelgat geschoten dat May de artikel 50-procedure, die de brexitonderhandelingen in gang zet, in werking wil stellen zonder dat het Lagerhuis zich daarover heeft uitgesproken.