Tienduizenden Turkse ambtenaren ontslagen

ANP Tienduizenden Turkse ambtenaren ontslagen

ISTANBUL - Zeven weken na de couppoging in Turkije zijn vrijdag nog eens 50.000 staatsambtenaren onder de noodtoestand per decreet ontslagen, onder andere omdat zij een terroristische organisatie zouden hebben ondersteund. Ruim 20.000 van hen werkten in het onderwijs en bijna 8000 bij de politie, berichtte het staatspersbureau Anadolu. Met al eerder aangekondigde ontslagen zijn nu in totaal bijna 130.000 ambtenaren aan de kant gezet.

Door ANP - 2-9-2016, 15:09 (Update 2-9-2016, 15:31)

De Turkse regering stelt de in Amerika in ballingschap levende geestelijke Fethullah Gülen verantwoordelijk voor de couppoging van 15 juli. Turkije beschouwt de Gülen-beweging als een terroristische organisatie en heeft de VS om uitlevering van de geestelijke gevraagd. President Recep Tayyip Erdogan en Gülen waren politieke bondgenoten van elkaar tot het in 2013 tot een breuk kwam.

Erdogan kondigde op 20 juli voor drie maanden de noodtoestand af. Sindsdien regeert hij bij decreet.

Decreten

Erdogan vaardigde nog twee andere decreten uit. Een daarvan maakt het mogelijk dat reeds gepensioneerde rechters en aanklagers weer aan het werk gaan. Door ontslagen na de coup is er nu een tekort aan magistraten. Volgens het andere decreet kunnen nu ook de paspoorten van echtelieden van vermoedelijke Gülen-aanhangers ongeldig worden verklaard.

Van districtsambtenaren die van ondersteuning van terrorisme worden verdacht, kunnen de eigendommen in beslag worden genomen, schreef Anadolu verder. Vooral in het zuidoosten van Turkije zijn veel ambtenaren aanhanger van de pro-Koerdische oppositiepartij HDP. De regering beticht de HDP van steun aan de verboden Koerdische Arbeiderspartij, PKK.