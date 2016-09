Verdachten aanslagen Brussel blijven in cel

BRUSSEL - De 'man met het hoedje' Mohamed Abrini, een van de verdachten van de aanslagen in Brussel op 22 maart, blijft evenals zes andere terreurverdachten in voorlopige hechtenis. Dat heeft de raadkamer in Brussel donderdag beslist, aldus het Belgisch Openbaar Ministerie. Het gerechtelijk onderzoek duurt voort.

Door ANP - 1-9-2016, 18:17 (Update 1-9-2016, 18:17)

De beslissing wekt wrevel bij de advocaten. De meeste verdachten, ook Abrini, werden in april gearresteerd. ,,Na vijf maanden mag er wel meer concreet worden", aldus de raadsman van Bilal El M. Zijn cliënt zou Abrini, die ook zou zijn betrokken bij de aanslagen in Parijs in november, hebben helpen onderduiken. Abrini werd op beeld vastgelegd toen hij, nadat twee mannen naast hem zich op luchthaven Zaventem hadden opgeblazen, een koffer vol explosieven achterliet en wegliep.

De raadkamer bekijkt maandelijks of een verdachte in de cel moet blijven of kan worden vrijgelaten. Voor Abrini en vier anderen werd de hechtenis met twee maanden verlengd, die voor twee anderen met een maand.