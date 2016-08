Koerden vragen steun EU in Noord-Syrië

BRUSSEL - De Koerden in het noorden van Syrië vragen om steun van de Europese Unie. Dagelijks komen mensen om, omdat medische zorg ontbreekt. Ook is hulp nodig om de op Islamitische Staat heroverde gebieden weer op te bouwen, ,,zodat mensen kunnen terugkeren''. Dat zei Salih Muslim, covoorzitter van de Syrische Koerdenpartij PYD, donderdag in het Europees Parlement.

Door ANP - 1-9-2016, 13:23 (Update 1-9-2016, 13:23)

Het Turkse leger en Syrische rebellen begonnen ruim een week geleden een offensief in het noorden van Syrië. Ze bevrijdden de grensplaats Jarablus van de terreurgroep IS en richtten vervolgens hun wapens op de milities van de Syrische Koerden. ,,Turkije schildert ons af als terroristen'', zei Muslim, wiens partij nauw verbonden is met de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK. Hij sprak in het Europees Parlement op uitnodiging van de rechtse Slowaakse afgevaardigde Branislav Skripek.

De Syrische Koerden vertegenwoordigen een van de sterkere partijen in het noorden van Syrië. Met luchtsteun van een internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten konden ze grote gebieden op IS heroveren. Turkije wil echter voorkomen dat de Koerden hun grondgebied langs de Turkse grens uitbreiden. Ankara is bang dat anders het autonomiestreven van de Turkse Koerden wordt aangewakkerd.