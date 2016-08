Rajoy verklapt datum verdrag Colombia

MADRID - De Spaanse waarnemend premier Mariano Rajoy heeft klaarblijkelijk de tot nog toe geheim gehouden datum verklapt waarop het vredesverdrag tussen de Colombiaanse regering en de FARC-rebellen formeel wordt ondertekend.

Door ANP - 1-9-2016, 11:00 (Update 1-9-2016, 11:00)

Rajoy sprak zijn mond voorbij toen hij in een parlementair debat in Madrid zei dat hij was uitgenodigd om de plechtige ondertekening op 26 september bij te wonen. Zijn uitspraak leidde tot vette krantenkoppen in Colombia en speculaties dat de ondertekening plaats zal hebben bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.

Afgelopen maandag trad voor onbepaalde tijd een wapenstilstand in werking die een einde maakte aan 52 jaar gewapende strijd in Colombia. Het verdrag waarover vier jaar werd onderhandeld, moet alleen nog feestelijk ondertekend worden. Op 2 oktober mogen de Colombiaanse kiezers zich erover uitspreken in een referendum.