Rousseff niet uitgesloten van ambten

BRASILIA - De woensdag afgezette Braziliaanse president Dilma Rousseff mag de komende jaren toch een openbaar ambt bekleden. Doorgaans volgt op een afzetting ook uitsluiting van overheidsambten, maar de senaat besloot Rousseff niet uit politiek en bestuur te weren.

Door ANP - 31-8-2016, 19:40 (Update 31-8-2016, 19:40)

Of Rousseff, die vooral onder arme Brazilianen nog altijd een zekere populariteit geniet, ooit nog terugkeert in het hart van de Braziliaanse macht is de vraag. Ze kondigde voor de senaatsstemming over haar afzetting aan dat ze, mocht die in haar nadeel uitvallen, zou terugkeren naar haar thuisbasis Porto Alegre.

De senaat stemde eerder woensdag met een ruime meerderheid voor de afzetting van Rousseff, omdat ze met begrotingscijfers zou hebben gesjoemeld. Ze kan tegen het besluit van de senaat nog beroep aantekenen bij het hooggerechtshof. Dat zag tot nu toe echter geen bezwaar tegen de afzettingsprocedure.