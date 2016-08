Piloot neergestorte straaljager gevonden

ANP Piloot neergestorte straaljager gevonden

ZÜRICH - De piloot van de Zwitserse F-18 die maandag neerstortte in het berggebied rond Susten is woensdag dood aangetroffen in de buurt van de wrakstukken van het gevechtsvliegtuig. Dat werd dinsdag al gelokaliseerd op meer dan 3000 meter hoogte vanuit een helikopter. Door het slechte weer en de invallende duisternis werd de zoektocht naar de 27-jarige beroepsvlieger van de luchtmacht tijdelijk gestaakt.

Door ANP - 31-8-2016, 15:19 (Update 31-8-2016, 15:19)

De gevonden stoffelijke resten zijn geïdentificeerd. De oorzaak van het ongeluk, dat gebeurde tijdens een trainingsvlucht, is nog niet bekend. Het toestel was opgestegen vanaf de legerbasis in Meiringen.