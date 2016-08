Suu Kyi start vredesproces in Myanmar

ANP Suu Kyi start vredesproces in Myanmar

NAYPYIDAW - Na bijna zeventig jaar van bloedige gevechten tussen allerlei separatistische groeperingen is woensdag de eerste aanzet gegeven voor het vredesproces in het straatarme Myanmar. Minister van Buitenlandse Zaken Aung San Suu Kyi opende in de hoofdstad Naypyidaw een vierdaagse bijeenkomst met ruim 1700 afgevaardigden in gezelschap van Ban Ki-moon, de secretaris-generaal van de VN.

Door ANP - 31-8-2016, 12:55 (Update 31-8-2016, 12:55)

Behalve vertegenwoordigers van het oppermachtige leger schoven ook strijders van zeventien van de 21 bewapende afscheidingsbewegingen aan de onderhandelingstafel aan. Een deel daarvan vecht nog altijd in de grensgebieden. Honderdduizenden mensen zijn van huis en haard verdreven.

,,Dit proces had al tientallen jaren geleden plaats moeten vinden'', stelde Suu Kyi, wier vader de minderheden in het polyetnische land al in 1947 democratische rechten beloofde. Vlak daarna werd hij vermoord. In de periode 1962-2011 onderdrukte een militaire junta de hopeloos verdeelde bevolking. ,,Voor ons ligt nog een lange weg maar de richting is veelbelovend'', hield Ban Ki-moon zijn gehoor voor.