ANP Chaos na alarm op drukke luchthaven Frankfurt

FRANKFURT - Op de internationale luchthaven van Frankfurt heeft de Duitse politie woensdagmorgen twee verdiepingen van terminal 1 ontruimd. Dat heeft woensdag tot een chaos en vertragingen van vluchten geleid. Alle reizigers, ook die de pas- en veiligheidscontroles al waren gepasseerd op het moment dat alarm werd geslagen, moeten opnieuw door de beveiliging gecheckt. En eerst wordt het pand woensdagmiddag nog doorzocht, meldden de luchtvaartautoriteiten.

Door ANP - 31-8-2016, 10:48 (Update 31-8-2016, 12:27)

Een persoon was ongecontroleerd de voor passagiers bestemde veiligheidszone binnengegaan. Dat leidde volgens een luchthavenwoordvoerder tot de ontruiming. Een woordvoerster van het vliegveld zei tegen de 'Frankfurter Rundschau' dat de passagier had geweigerd zich te laten controleren.

De krant Bild berichtte dat rond het middaguur een verdachte is aangehouden. Verscheidene Duitse media meldden eerder dat de ontruiming het gevolg was van een bomalarm, maar dat weersprak de woordvoerster. ,,Van een terreur- of bomalarm kan op dit moment niet gesproken worden.''

'Flughafen Frankfurt am Main' telt twee terminals en behoort met 65 miljoen reizigers per jaar tot de grootste en drukste van Europa. Het is de thuisbasis van luchtvaartmaatschappij Lufthansa.