Valls voert 'Marianne' op in boerkinidebat

ANP Valls voert 'Marianne' op in boerkinidebat

PARIJS - De Franse premier Manuel Valls heeft in het boerkinidebat nu zelfs het nationale symbool 'Marianne' opgevoerd. De 'vrijheidsgodin' staat vaak afgebeeld met onbedekt bovenlichaam. ,,Haar borst is ontbloot omdat ze het volk voedt. Ze verhult niets omdat ze vrij is. Dat is de Republiek'', zei Valls tijdens een bijeenkomst in de buurt van Toulouse. Eerder had hij al benadrukt dat aan de positie van de vrouw in de samenleving niet mag worden getornd.

Door ANP - 30-8-2016, 16:16 (Update 30-8-2016, 16:16)

Al weken wordt in Frankrijk getwist over het verbod op de alles verhullende badpakken die moslima's graag dan wel moeten dragen. De socialist Valls bestempelde de zogenoemde boerkini als een, ,,bevestiging van politiek islamisme in de openbare ruimte''. Dat kwam hem zelfs in eigen kring op kritiek te staan.

De verwijzing naar Marianne werd hem ook niet in dank afgenomen. ,,Hij verwart de Republiek met de rechten van vrouwen. Is hij misschien vergeten dat zij in de Republiek heel lang geen vrijheid hadden?'', stelde de historica Mathilde Larrère in het blad Le Point. Anderen wezen erop dat Marianne ook dikwijls is geportretteerd met een vrome, jakobijnse kap op haar hoofd.