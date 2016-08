Helft mussen Parijs verdwenen

PARIJS - Het aantal mussen in Parijs gaat snel achteruit. In delen van de metropool is het kleine bruinachtige vogeltje zelfs bijna helemaal verdwenen.

Door ANP - 30-8-2016, 11:59 (Update 30-8-2016, 12:28)

Uit tellingen blijkt dat de mussenpopulatie in Parijs sinds 2010 met ongeveer de helft is afgenomen, zeggen Franse vogelkenners tegen de nieuwssite 20 minutes.

De reden voor de terugval staat niet vast. Maar deskundigen voeren aan dat Parijs in steeds betere bouwkundige staat verkeert. De mus houdt van bouwvallen en oude daken om nestjes te maken, maar door nieuwbouw en renovatie zijn er daar steeds minder van.

Verder is het aantal insekten in de stad afgenomen en zwerft er minder eetbaar afval rond. Sommigen geven ook de schuld aan de terugkeer van de havik in de stad.

De huismus heeft het ook op andere plekken in Europa moeilijk. Hier en daar is het vogeltje al tot beschermde diersoort verklaard. Ook wordt geprobeerd met speciale dakpannen of huisjes het dier een goede broedplek te bieden.