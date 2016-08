Aanslag op Chinese ambassade Kirgizië

BISJKEK - Een man heeft dinsdag met een auto met explosieven geprobeerd de Chinese ambassade in Kirgizië binnen te rijden. De man kwam niet verder dan de hekken en is bij de explosie van de autobom gedood. Volgens Kirgizische media zijn er zeker drie mensen gewond geraakt.

Door ANP - 30-8-2016, 8:14 (Update 30-8-2016, 8:14)

Kirgizië is een bergachtig buurland van China dat tot 1991 onderdeel was van de Sovjet-Unie. Het land is een van de weinige democratieën in de Centraal-Aziatische regio en telt bijna zes miljoen inwoners.