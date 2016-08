VS roepen ruziënde bondgenoten tot de orde

ANKARA - De Verenigde Staten proberen verwoed de strijd te sussen tussen het bevriende Turkije en de Koerdische bondgenoot YPG, die elkaar in Noord-Syrië naar het leven staan. Als de tegenstanders van Islamitische Staat in Noord-Syrië hun manoeuvres niet op elkaar afstemmen, kan IS daar munt uit slaan, waarschuwt het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Turkije en zijn medestanders onder de rebellengroepen in Noord-Syrië zijn de laatste dagen rond Jarablus en Manbij in hevige gevechten verwikkeld geraakt met de YPG. Turkije eist dat de YPG zich terugtrekt achter de rivier de Eufraat en kreeg de VS, de belangrijkste steunpilaar van de Koerdische strijdgroep, aan zijn kant. Volgens het Pentagon heeft de YPG inmiddels ,,grotendeels'' gehoor gegeven aan de eis, maar Turkije spreekt dat tegen. Ankara waarschuwde de YPG maandag dat de Turken het vuur openen als zijn strijders niet onmiddellijk het veld ruimen.

De Turkse regering beschouwt de YPG als een verlengstuk van de Turks-Koerdische afscheidingsbeweging PKK.