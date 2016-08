In Afghanistan ontvoerde Australische is vrij

CANBERRA - De Australische Kerry Wilson die in april van dit jaar werd ontvoerd in Afghanistan, is vrijgelaten. Dat heeft de Australische minister van Buitenlandse Zaken, Julie Bishop maandag bekendgemaakt aan Australische media. ,,Ze is nu in zekerheid en ze maakt het goed", zei Bishop.

Door ANP - 29-8-2016, 6:43 (Update 29-8-2016, 6:43)

De 60-jarige Wilson werkte voor de non-profit organisatie Zardozi toen ze in april werd meegenomen uit het kantoor in de Afghaanse stad Jalalabad. Volgens de minister is Wilson dankzij de inspanningen van de Afghaanse autoriteiten vrij. ,,Om diegenen die nog gevangen worden gehouden of het risico lopen ontvoerd te worden niet in gevaar te brengen, zal de regering verder geen details bekendmaken over de vrijlating van Wilson", liet Bishop weten.