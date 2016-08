Cazeneuve peinst niet over boerkiniverbod

ANP Cazeneuve peinst niet over boerkiniverbod

PARIJS - De Franse minister van Binnenlandse Zaken heeft zich tegen een landelijk boerkiniverbod gekeerd. Zo'n wet is in strijd met de grondwet en zou de spanningen tussen bevolkingsgroepen alleen maar doen oplopen, zei minister Bernard Cazeneuve zondag in de krant La Croix. Bovendien twijfelt hij aan de effectiviteit en de noodzaak van de maatregel.

Door ANP - 28-8-2016, 22:38 (Update 28-8-2016, 22:38)

De Franse Raad van State zette vrijdag voorlopig een streep door het boerkiniverbod dat de burgemeester van het Zuid-Franse badplaatsje Villeneuve-Loubet had afgekondigd. Volgens de hoogste Franse bestuursrechter druist het verbod op het allesbedekkende badpak voor moslima's in tegen de burgerlijke vrijheden.

Het boerkiniverbod is een heet hangijzer en het gesprek van de dag in Frankrijk. Oud-president Nicolas Sarkozy, die volgend jaar opnieuw het Élysée wil betrekken, bepleit een landelijk verbod. Hij volgt daarmee Marine Le Pen van het rechts-populistische Front National. De huidige socialistische regering peinst er volgens Cazeneuve echter niet over.