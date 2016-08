Turkije 'pakt IS en Koerden meedogenloos aan'

ANKARA - Turkije zal meedogenloos zijn in zijn strijd tegen gewapende groeperingen zoals Islamitische Staat of de Koerdische PKK. Dat heeft president Recep Tayyip Erdogan zondag gezegd.

Door ANP - 28-8-2016, 19:06 (Update 28-8-2016, 19:06)

Erdogan sprak duizenden aanhangers toe in Gaziantep, de Zuid-Turkse stad waar een zelfmoordaanslag op een bruiloft eerder deze maand 54 mensen het leven kostte. De dader handelde waarschijnlijk in opdracht van IS. ,,Onze operaties tegen terreurbewegingen zullen doorgaan tot het einde'', aldus de president.

De Turkse regering stuurde deze maand ook troepen en tanks de Syrische grens over om de strijd met haar tegenstanders aan te gaan. Volgens Erdogan is het offensief bedoeld om mensen die door IS waren verjaagd, uit bijvoorbeeld de Syrische grensstad Jarablus terug naar huis te laten keren.