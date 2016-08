Rusland heft ban op charters naar Turkije op

ANP Rusland heft ban op charters naar Turkije op

MOSKOU - Rusland heeft het verbod op chartervluchten naar Turkije opgeheven, deelde de regering in Moskou zondag mee. Het verbod werd in november ingesteld nadat Turkije een Russische straaljager had neergehaald die tijdens een aanval op rebellen in Syrië het Turkse luchtruim schond.

Door ANP - 28-8-2016, 14:52 (Update 28-8-2016, 14:52)

Turkije was bij Russische burgers een populaire vakantiebestemming. Ankara bood in juni verontschuldigingen aan voor het vliegtuigincident.