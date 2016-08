Terreurexperts Europol naar Griekenland

DEN HAAG - Politieorganisatie Europol stuurt binnen enkele weken tweehonderd terreurexperts naar Griekenland om in migrantenkampen te screenen op terroristen. Dat heeft Europol-directeur Rob Wainwright gezegd in een interview met de Britse Evening Standard.

Door ANP - 27-8-2016, 16:56 (Update 27-8-2016, 16:56)

,,De agenten zullen roulerend worden ingezet op de Griekse eilanden en misschien in Italië'', aldus Wainwright. ,,Het wordt een tweede verdedigingslinie. We hopen sommige mensen in te zetten in de kampen waar de vluchtelingen, de asielzoekers, worden ondergebracht. We maken ons zorgen over verhalen dat in deze opvangcentra mensen worden geradicaliseerd.''

Wainwright zei verrast te zijn dat terreurbeweging Islamitische Staat niet meer gebruik heeft gemaakt van de vluchtelingencrisis om extremisten in Europa te krijgen. Het aantal buitenlandse strijders dat met valse papieren het continent bereikt, neemt evenwel toe.