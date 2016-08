'Merkel beslist in 2017 over kandidatuur'

ANP

BERLIJN - CDU-leider Angela Merkel maakt pas in het voorjaar van 2017 bekend of zij zich opnieuw kandidaat stelt voor de post van bondskanselier, meldt Der Spiegel. De reden daarvoor is dat voorzitter Horst Seehofer van de Beierse zusterpartij CSU dan pas wil beslissen of hij opnieuw achter Merkel wil staan, vernam het blad in CDU-kringen. Het probleem voor Merkel is dat zij op het CDU-congres in december voor twee jaar herkozen wil worden als partijvoorzitter, maar dat tegenover haar partij alleen kan verantwoorden bij een nieuwe kanselierskandidatuur.

Door ANP - 27-8-2016, 9:43 (Update 27-8-2016, 10:14)

De omgeving van Merkel vreest volgens Der Spiegel dat Merkel politieke averij kan oplopen als zij zich kandideert zonder de steun van Seehofer te hebben. Haar oorspronkelijke plan om zich al in het voorjaar van 2016 opnieuw kandidaat te stellen moest zij al naar de herfst verschuiven in verband met de vluchtelingencrisis, nu wordt dat nog later.

De volgende verkiezingen voor de Bondsdag staan gepland in september 2017.

Merkel (62) is sinds 2005 bondskanselier. Zij regeert nu voor de tweede keer in een grote coalitie met de SPD. Mocht zij opnieuw aantreden, dan kan zij het record van Helmut Kohl, die zestien jaar lang bondskanselier was, evenaren.