ANP Wolfowitz overweegt stem op Clinton

BERLIJN - Paul Wolfowitz, onderminister van Defensie onder de Republikeinse president George W. Bush, overweegt bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen op Hillary Clinton te stemmen. Dat zei Wolfowitz vrijdag in een interview met het Duitse blad Der Spiegel.

Door ANP - 27-8-2016, 7:14 (Update 27-8-2016, 7:14)

,,Ik wou dat er een kandidaat was die ik enthousiast zou kunnen steunen. Ik kan niet anders dan kiezen voor Hillary Clinton, ook al heb ik ernstige bedenkingen tegen haar.''

De voormalige president van de Wereldbank ziet de Republikeinse kandidaat Donald Trump als een veiligheidsrisico vanwege diens bewondering voor de Russische president Vladimir Poetin en zijn kijk op China. ,,Het is belangrijk duidelijk te maken hoe onacceptabel hij is'', aldus de man die wordt beschouwd als architect van de Amerikaanse inval in Irak in 2003.

Die typering ontkende Wolfowitz overigens in het interview. Volgens hem zouden veel zaken anders zijn gegaan als hij echt de man achter de inval was geweest.