ANP Inspectie: burgerschapsonderwijs moet beter

DEN HAAG - Scholen in Nederland moeten hun burgerschapsonderwijs sterk verbeteren. Volgens de Inspectie van het Onderwijs gaat het al langere tijd niet goed met de pogingen om scholieren bij te spijkeren over typisch Nederlandse normen en waarden.

Door ANP - 7-2-2017, 8:48 (Update 7-2-2017, 8:48)

Scholen zijn verplicht aandacht te geven aan burgerschap, maar doen dat weinig doelgericht, stelt de inspectie.

Zo vertonen de activiteiten weinig verband, is er geen planmatige aanpak en formuleren scholen niet wat ze leerlingen willen leren. De inspectie pleit voor maatregelen. In de onderwijswetten staat dat scholen aandacht moeten besteden aan actief burgerschap en sociale integratie en diversiteit.

Kernwaarden

De inspectie concludeert dat scholen van goede wil zijn maar er niet goed in slagen burgerschapsonderwijs vorm te geven omdat de wettelijke opdracht vaag is.

Staatssecretaris Sander Dekker wil dat scholen meer houvast krijgen bij het geven van dergelijk onderwijs. ,,Scholen worstelen met dit soort onderwijs. Ze hebben behoefte aan meer houvast en duidelijkheid. Daarom gaan we in de wet vastleggen dat leraren in de klas aandacht moeten geven aan onze kernwaarden."

Volgens Dekker is het vanwege toenemende tegenstellingen in de maatschappij belangrijker dan ooit om ,,glashelder te zijn'' over wat Nederlandse kernwaarden zijn. ,,Wat de norm is en waarom vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid zo’n centrale plaats innemen in onze samenleving. Waarden die ons als Nederlanders met elkaar verbinden.''