Vleermuizenkasten bij gekapt bos in Schinveld

SCHINVELD - Defensie gaat vleermuizenkasten ophangen in het bosgebied bij Schinveld. Ook komen er verblijfplaatsen voor vlinders en salamanders langs een poel in de bossen. Daarnaast worden er enkele dode bomen gekapt die gevaar voor wandelaars kunnen opleveren. Die toezegging heeft het ministerie gedaan aan de gemeente Onderbanken. Dat liet de vereniging Stop AWACS maandag weten.

Door ANP - 6-2-2017, 18:57 (Update 6-2-2017, 18:57)

In 2006 liet Defensie zes hectare Schinvelds bos kappen op verzoek van de naburige AWACS-basis. Sindsdien zou er nieuw bos komen. Waar, dat is na elf jaar nog steeds onduidelijk. De vereniging is blij dat Defensie de eerste stappen neemt om de natuur te herstellen.

Stop AWACS wil dat Defensie het oude bos herstelt. Daarover loopt nog een rechtszaak. De Raad van State keurde de kap enkele jaren geleden af. Maar toen waren de bomen al omgezaagd.