ANP Tbs'er langer vast voor steekpartij kliniek

POORTUGAAL - De 44-jarige man die verdacht wordt van het dodelijk verwonden van een medewerker van tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal, blijft langer vastzitten in het huis van bewaring. Dat heeft de rechter-commissaris maandag besloten na de voorgeleiding, bevestigt het Openbaar Ministerie in Rotterdam.

Door ANP - 6-2-2017, 16:53 (Update 6-2-2017, 16:53)

De 25-jarige medewerker van de tbs-kliniek bezweek zondagmiddag aan zijn verwondingen, die hij vrijdag opliep bij het steekincident. Het slachtoffer werd door de verdachte gestoken met een schaar, aldus het OM. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij overleed. De medewerker werkte sinds kort in tbs-kliniek De Kijvelanden, gelegen ten zuiden van Rotterdam.

Onderzocht wordt hoe de verdachte in het bezit is gekomen van de schaar. Voor de uitgifte van scherpe voorwerpen gelden strenge protocollen, aldus een woordvoerster van De Kijvelanden.