ANP StemWijzer kampt met technisch probleem

DEN HAAG - De site van de StemWijzer is moeilijk te bereiken. Dat komt volgens een woordvoerster door een technisch probleem. De StemWijzer is officieel sinds maandagmiddag in de lucht om mensen te helpen met kiezen uit alle politieke partijen. Maar op sociale media wordt veel geklaagd over een trage en niet-werkende site.

Door ANP - 6-2-2017, 16:06 (Update 6-2-2017, 16:06)

,,Er is genoeg serverruimte ingekocht maar de bottleneck zit kennelijk bij de toelevering van de aanvragen naar de server. En daar wordt nu hard aan gewerkt.''

De StemWijzer trok bij de verkiezingen vier jaar geleden 4,8 miljoen bezoekers.