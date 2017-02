8 jaar cel voor doodslag Haagse wijk Ypenburg

ANP 8 jaar cel voor doodslag Haagse wijk Ypenburg

DEN HAAG - Een 32-jarige man uit Den Haag is maandag tot acht jaar gevangenisstraf veroordeeld voor doodslag op een 28-jarige man, de ex-echtgenoot van zijn vrouw.

Door ANP - 6-2-2017, 15:14 (Update 6-2-2017, 15:14)

De Haagse rechtbank acht bewezen dat de verdachte in februari vorig jaar de man heeft doodgeschoten in de Haagse wijk Ypenburg. Van voorbedachte raad was volgens de rechtbank geen sprake. De verdachte heeft toegegeven de schoten te hebben gelost.

De vrouw en het slachtoffer hadden samen een kind, dat opgroeide in het gezin van de verdachte en de vrouw. Op klaarlichte dag kregen het slachtoffer en de verdachte vorig jaar een woordenwisseling en ontstond een vechtpartij in de straat waar verdachte woonde. Daarna haalde hij een vuurwapen uit zijn woning en loste op korte afstand meerdere schoten. Vervolgens gaf de man zich over aan te hulp gesnelde agenten.

De officier van justitie had elf jaar gevangenisstraf geëist. Die eis vond de rechtbank te hoog in vergelijking tot andere straffen die in soortgelijke gevallen worden uitgesproken.