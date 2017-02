Extra beveiliging StemWijzer tegen hacken

ANP Extra beveiliging StemWijzer tegen hacken

DEN HAAG - De site van de StemWijzer is extra beveiligd tegen hacken naar aanleiding van de gebeurtenissen rond de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Dat zei directeur Eddy Habben Jansen van ProDemos, de maker van de stemhulp, maandag.

Door ANP - 6-2-2017, 13:51 (Update 6-2-2017, 14:29)

,,Er zijn extra maatregelen genomen", aldus Habben Jansen. Hij wil verder niet op de kwestie ingaan. Hij is niet bang voor hackers en de site is nog nooit gehackt. ,,Maar we blijven alert.'' Tijdens de verkiezingscampagne in de VS hebben volgens Amerikaanse diensten Russische hackers met onder meer gelekte e-mails de stemming proberen te beïnvloeden.

De StemWijzer is maandag de lucht ingegaan. Zeventien lijsttrekkers en twee vervangers mochten als eersten de StemWijzer invullen. Geert Wilders (PVV), die in de meeste peilingen aan de kop gaat, was de enige afwezige van de lijsttrekkers van de grote partijen.

Geen Peil

De politiek leiders konden na afloop tevreden zijn, niemand kwam bij de concurrent terecht. De tweede keuze van premier en VVD-voorman Mark Rutte bleek de SGP. ,,De SGP voelt zeer als thuis", reageerde hij om er direct aan toe te voegen dat dit niet geldt voor immateriële zaken zoals euthanasie en abortus.

Jan Dijkgraaf van Geen Peil weigerde demonstratief de peiling in te vullen. Hij heeft ruzie met ProDemos. Volgens Dijkgraaf weigerde de organisatie zijn stelling over directe democratie toe te voegen. De leden van de partij moeten straks online bepalen wat Kamerleden van de partij gaan stemmen. ,,Het is lastig een partij zonder standpunten weer te geven", aldus Habben Jansen van ProDemos.

De StemWijzer trok bij de verkiezingen vier jaar geleden 4,8 miljoen bezoekers.