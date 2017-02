Pechtold vindt tweet Wilders ophitsend

DEN HAAG - Een tweet van PVV-leider Geert Wilders is maandag niet in goede aarde gevallen bij D66-leider Alexander Pechtold. Op een bewerkte foto is Pechtold te zien terwijl hij zogenaamd staat te demonstreren tussen radicale moslims.

Volgens Pechtold hitst Wilders zijn aanhang op met het gefotoshopte beeld. ,,Vaak kan ik wel lachen om mensen die creatief zijn met plaatjes op internet. Maar deze keer niet'', aldus de D66'er. ,,Niet omdat ik er zelf niet tegen zou kunnen, ik ben niet van suiker. Maar omdat het mensen op verkeerde ideeën kan brengen.''

,,In tijden van nepnieuws en alternatieve feiten is niet te overzien wat zo'n nepafbeelding verder voor gevolgen kan hebben. Laten we dit niet accepteren. Die streep trek ik vandaag. En ik hoop velen met mij. Van D66'ers tot PVV'ers.''

Vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) is het met Pechtold eens, liet hij weten.