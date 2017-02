Wilders alleen te gast bij Nieman bij WNL

ANP Wilders alleen te gast bij Nieman bij WNL

AMSTERDAM - Geert Wilders is komende zondag alleen te gast in het programma WNL op Zondag. Het wordt voor de leider van de PVV zijn eerste grote televisie-interview van deze verkiezingscampagne.

Door ANP - 5-2-2017, 11:30 (Update 5-2-2017, 11:30)

In het programma van presentator Rick Nieman nemen meestal meerdere gasten plaats op de bank. Wilders zal nu alleen zo'n vijftig minuten met Nieman praten. ,,Wegens omstandigheden hebben we voor deze vorm gekozen. Wilders staat al lange tijd hoog in de peilingen en dit is de enige mogelijkheid om hem uitgebreid te kunnen spreken'', lichtte hoofdredacteur Bert Huisjes toe. De PVV-leider heeft permanente beveiliging.

Volgens Huisjes zullen in de aanloop naar de verkiezingen ook de andere lijsttrekkers van de grote partijen langskomen.