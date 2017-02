'Te weinig aandacht voor gehoorschade'

AMSTERDAM - Mensen gaan nog steeds niet voorzichtig genoeg met hun gehoor om. Er wordt al jaren gewaarschuwd voor de schade die harde geluiden kunnen veroorzaken, maar volgens de vereniging voor KNO-artsen werken preventiecampagnes niet.

Door ANP - 4-2-2017, 18:47 (Update 4-2-2017, 18:47)

Zo'n 10 tot 20 procent van de Nederlanders kampt met oorsuizen en dat percentage stijgt nog steeds, zegt de vereniging tegen RTL Nieuws.

,,Wat mensen zich niet voldoende realiseren is dat je gedurende je hele leven gehoorschade oploopt. Het is niet alleen muziek of vuurwerk. Ook klussen in huis kan schade opleveren."

Als iemand gehoorschade heeft opgelopen is er ook niet veel meer aan te doen. ,,Gehoorschade is een geleidelijk proces", zegt de stichting. ,,Mensen nemen het eerst niet serieus omdat ze nergens last van hebben. Dan, op het moment dat het te laat is, is het onomkeerbaar."