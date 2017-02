Dertien landen steunen fonds Ploumen

AMSTERDAM - Dertien landen steunen inmiddels het fonds van minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) dat de gevolgen van een antiabortusbesluit van de nieuwe Amerikaanse regering ongedaan moet maken. Ook internationale organisaties hebben zich achter het initiatief geschaard.

Canada, België, Luxemburg, Zweden en Finland hebben publiekelijk hun steun voor het fonds uitgesproken. De andere landen treden later naar buiten. Ploumen zou een internationaal popconcert toejuichen om meer geld in te zamelen, liet ze vrijdag blijken in het televisieprogramma De Wereld Draait Door.

Het kabinet stort 10 miljoen euro in het fonds. Op 2 maart is er in België een internationale conferentie over het onderwerp. Dan maken de andere landen bekend hoeveel geld ze in het fonds gaan steken.