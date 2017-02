Minister Schippers preekt over bemoeizucht

DEN HAAG - Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) bestijgt over twee weken de kansel om de zogeheten Preek van de Leek te houden. Schippers preekt over de spanning tussen elkaar ruimte gunnen en aanspreken op elkaars gedrag. Ze koos daarvoor het Bijbelgedeelte waarin Jezus zegt: ,,Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen''.

Door ANP - 3-2-2017, 16:05 (Update 3-2-2017, 16:05)

,,Ik worstel zelf ook met dat spanningsveld'', zegt de VVD-minister. ,,Mensen nemen elkaar steeds meer de maat. Dat verpest de sfeer in ons land. Maar aan de andere kant: we moeten ons wel met elkaar blijven bemoeien.''

Schippers mengt zich met haar lekenpreek in een gevoelig debat. De VVD voert sinds kort campagne voor de terugkeer van 'normaal' fatsoen, maar moest daarop ook veel kritiek incasseren.

Schippers hield eerder een lezing over 'De paradox van de vrijheid' die veel stof deed opwaaien.