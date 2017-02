Nederland worstelt met bewijslast hacken

DEN HAAG - Het moeilijkste in het tegengaan van cyberoperaties tegen Nederland is de bewijslast. Dat heeft minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken vrijdag gezegd.

Door ANP - 3-2-2017, 12:56 (Update 3-2-2017, 13:05)

,,Het probleem met alle cyberoperaties is dat de bewijsbaarheid heel moeilijk is'', aldus Koenders. De opsporing moet daarom worden verbeterd, zegt Koenders, maar dat kan volgens hem niet in een handomdraai.

Het maakt het moeilijk om bijvoorbeeld de Russen erop aan te spreken. ,,Daar zit precies het punt, dat je dus met bewijsbaarheid zit'', aldus Koenders. De minister liet weten dat het kabinet vrijdag spreekt over de Nederlandse cyberstrategie.

AIVD maakt zich zorgen

Directeur van inlichtingendienst AIVD Rob Bertholee heeft in een vrijdag gepubliceerd interview met EenVandaag gezegd dat hij zich zorgen maakt over over de toename van cyberaanvallen door landen als Rusland, China en Iran.

Alleen al in het laatste half jaar van 2016 zijn er volgens hem vanuit die landen honderden aanvallen op Nederlandse overheidsinstellingen en bedrijven geconstateerd. Bertholee zegt tegen EenVandaag dat Rusland via hackaanvallen zelfs probeert door te dringen tot geheime regeringsdocumenten.

Volgende week spreekt de Tweede Kamer over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De wet moet de inlichtingendiensten betere toegang geven tot de kabel. De bulk van de informatie loopt tegenwoordig via de kabel. Het is voor de diensten onder meer belangrijk om toegang te krijgen om de herkomst van aanvallen beter te kunnen bepalen.