ANP Advocaat eist alle stukken zaak-Sharleyne op

HOOGEVEEN - De raadsman van de vader van Sharleyne Remouchamps eist alle vertrouwelijke communicatie van het Openbaar Ministerie op over de dood van het achtjarige meisje. Haar lichaam werd in 2015 onderaan een flat in Hoogeveen aangetroffen.

Door ANP - 3-2-2017, 7:39 (Update 3-2-2017, 7:39)

Advocaat Sébas Diekstra doet daarbij vrijdag een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Hij wil weten hoe het OM intern heeft overlegd over het besluit de zaak te seponeren. Het gaat om alle berichten (per fax, e-mail of brief) die zijn gewisseld tussen het arrondissementsparket Noord-Nederland en de justitietop in Den Haag.

,,Wij willen exact weten hoe justitie intern met de zaak is omgegaan en of het OM bijvoorbeeld eigen belang boven dat van de nabestaanden heeft gesteld”, aldus Diekstra.

Val van flatgebouw

Sharleyne kwam in juni 2015 om het leven na een nachtelijke val vanaf de tiende etage van een flatgebouw in Hoogeveen. Nooit is komen vast te staan of het meisje is gevallen, gesprongen of gegooid. De zaak tegen de moeder werd wegens gebrek aan bewijs geseponeerd. Zij is geen verdachte meer.

De vader van het meisje heeft het gerechtshof in Leeuwarden verzocht om heropening. Daarover wordt binnenkort beslist. Hij vindt het onverkwikkelijk dat niemand verantwoordelijk is gesteld voor de dood van zijn dochter.

Slotsom

Volgens Diekstra heeft nadere bestudering van het dossier door een oud-rechercheur en een criminoloog geleid tot de slotsom dat geen sprake is van zelfmoord of een ongeluk na een slaapwandeling. Wel bestaan sterke vermoedens dat het meisje over de balustrade is gegooid.

In het WNL-programma Doden Liegen Niet maakte forensisch patholoog Frank van der Goot onlangs een reconstructie door een pop van tien hoog naar beneden te laten vallen. In zijn ogen kan het scenario niet worden uitgesloten dat Sharleyne naar beneden is gegooid. Zelfmoord is in zijn ogen zeer onwaarschijnlijk, terwijl het over de balustrade klimmen niet aannemelijk is omdat vingerafdrukken of andere sporen ontbreken.

Het OM liet in september 2015 weten dat niet te herleiden is wat zich die nacht heeft afgespeeld. ,,Dit alles bij elkaar maakt dat het OM heeft besloten de zaak te seponeren omdat er geen concrete aanwijzingen zijn voor een levensdelict of een strafbaar feit.''