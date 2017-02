Nog geen spoor dader in brand gestoken kapper

ENSCHEDE - De politie is nog op zoek naar de man die donderdagavond een kapper in brand heeft gestoken in een kapperszaak in het centrum van Enschede.

Door ANP - 3-2-2017, 6:45 (Update 3-2-2017, 6:45)

De dader kwam de zaak aan de Kottendijk binnen, overgoot het slachtoffer met een brandbare vloeistof en stak de man in brand. Het slachtoffer is met brandwonden overgebracht naar een ziekenhuis. De politie gaat uit van een gerichte actie, maar heeft de man nog niet kunnen spreken omdat hij eerst aan zijn verwondingen behandeld moet worden.

,,Hij kan ons mogelijk vertellen waarom hij in de brand is gestoken'', zei een woordvoerder van de politie vrijdagochtend tegen de NOS. ,,We gaan hem horen als daar gelegenheid voor is.''

De dader ging er met een zwarte Seat vandoor. De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag in Hengelo een uitgebrande Seat gevonden, die mogelijk door de dader is gebruikt.