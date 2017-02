Regeringsvliegtuig KBX bijna verkocht

DEN HAAG - Het twintig jaar oude regeringsvliegtuig is bijna verkocht, meldde het ministerie van Infrastructuur en Milieu donderdag aan de Tweede Kamer. De onderhandelingen over de verkoop van de Fokker 70 met registratie PH-KBX zijn in een vergevorderd stadium, aldus minister Melanie Schultz.

2-2-2017

Verder laat ze weten met een partij te onderhandelen over de aanschaf van een nieuw regeringstoestel. Later dit voorjaar informeert ze de Kamer over het onderhandelingsresultaat. Het kabinet liet eerder weten 50 miljoen tot 90 miljoen euro voor een nieuw toestel te willen uittrekken. Dat moet onder meer een groter vliegbereik hebben dan de KBX.

Het publiek krijgt op een later tijdstip nog de mogelijkheid om de KBX te bezichtigen, aldus Schultz.