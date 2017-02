Kamer: alleen humane migratiedeal met Libië

DEN HAAG - De Tweede Kamer wil alleen een vluchtelingenakkoord met Libië sluiten als kan worden gegarandeerd dat mensen in dat land veilig en humaan worden opgevangen. Een meerderheid van de Kamer schaarde zich donderdag achter een voorstel van de ChristenUnie.

Door ANP - 2-2-2017, 18:12 (Update 2-2-2017, 18:12)

Veel Kamerleden toonden zich tijdens het debat al sceptisch over een deal met Libië, enigszins naar het voorbeeld van het migratieakkoord met Turkije. D66'er Kees Verhoeven zei dat grote terughoudendheid is geboden in zaken doen met Libië. Hij wees erop dat het land geen centraal gezag kent en dat de rechten van vluchtelingen er niet kunnen worden gegarandeerd. PvdA'er Michiel Servaes deelt deze vragen en zorgen.

Volgens de SP is er geen deal mogelijk met Libië. ,,Met wie moeten we zaken doen?", vroeg Harry van Bommel. GroenLinks deelt die mening.

Niet veilig

EU-president Donald Tusk komt vrijdag op een top op Malta met concrete voorstellen om de instroom van migranten uit het Noord-Afrikaanse land in te dammen. Om toename van mensensmokkel en verdrinkingen in de lente te voorkomen, vindt Tusk onder meer dat de Libische kustwacht meer geld, training en materieel moet krijgen.

Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) zei dat iets vergelijkbaars als de deal met Turkije niet met Libië mogelijk is. Zo is het terugsturen van vluchtelingen niet aan de orde omdat Libië niet veilig is. Wel wordt er gekeken op de EU-top om de huidige samenwerking met de Libiërs uit te breiden en om de opvangkampen van VN-vluchtelingenorganisatie Unhcr te verbeteren.