MIVD maakt zelden melding na afluisteren

DEN HAAG - De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst MIVD stelt mensen nadat een onderzoek is afgelopen maar zelden op de hoogte dat bijvoorbeeld hun telefoon is afgeluisterd. Omdat dit - als het kan - wel verplicht is, handelt de dienst onrechtmatig. Dat staat in een rapport van de toezichthouder CTIVD.

Door ANP - 2-2-2017, 17:52 (Update 2-2-2017, 17:52)

Volgens de toezichthouder heeft de MIVD sinds de zogeheten notificatieplicht in 2007 van kracht werd maar twee keer iemand op de hoogte gesteld. De MIVD heeft een grote en structurele achterstand en heeft te weinig gedaan om dit in te halen. De CTIVD concludeert zelfs dat de MIVD hierin ernstig tekortschiet.

Inlichtingendiensten moeten na vijf jaar bekijken of degene tegen wie het onderzoek liep op de hoogte kan worden gebracht. Dat geldt niet alleen bij afluisteren of als iemands post is gelezen, maar ook als is binnengetreden in iemands woning.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie erkende donderdag dat er achterstanden zijn. Het streven is de achterstanden tot en met 2016 dit jaar in te lopen. In 2018 moet de MIVD dan helemaal op schema lopen.